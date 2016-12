Mau Tahu Omongan Ngelantur Pilot Oleng Citilink? Masuk Sini!

JawaPos.com - Dunia penerbangan tanah air dihebohkan oleh kelakuan pilot Citilink Kapten Tekad Purna yang diketahui oleng bak orang mabuk berat sebelum menerbangkan pesawatnya tujuan Surabaya-Jakarta, Rabu (28/12) lalu.

Rekaman dirinya oleng di bandara sebelum berangkat telah beredar di dunia maya. Kini, giliran rekaman omongannya yang ngelantur tersebar di media sosial.

Seperti yang diunggah akun Instagram @lambe_turah pada Jumat (30/12). Di sana terdengar jelas Kapten Tekad Purna seperti orang tidak sadar diri.

Berikut transkrip rekaman Kapten Tekad Purna menerbangkan pesawatnya tujuan Surabaya-Jakarta;

Nama saya Tekad something, dan di sebelah saya first officer Budi Sejarah. Kita akan terbang ke Cengkareng.

Surabaya is good, Cengkareng is also good, everything is good.