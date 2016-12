Harga Cabai Rawit Mencekik, Tembus Rp 80 Ribu

JawaPos.com - Harga cabai rawit merah menjadi melangit jelang akhir tahun. Harga perkilogram cabai rawit merah mencapai Rp 80 ribu. Padahal sebelum libur Natal lalu, harga masih berkisar Rp 50 ribu per kilogram.

Menurut sejumlah pedagang kenaikan harga terjadi sejak libur Natal lalu dan kemungkinan terus naik. Hanya hitungan hari, harga cabai sudah naik hingga Rp 30 ribu per kilogram.

"Harga cabai rawit merah sekarang berada pada harga Rp 80 ribu per kilogram," ujar Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Dinperindagkop Kabupaten Banyumas Imam Munsyarif.

Imam menuturkan, kenaikan harga ini dipengaruhi dari menurunnya pasokan barang dari Jawa TImur. Sedangkan pasokan dari Jawa Tengah dan Tegal sudah tidak tersisa. "Waktu pasokan barangnya ada, harga cabai rawit merah tidak sampai melonjak tinggi," tuturnya.

Dari kenaikan harga cabai rawit merah ini, juga berpengaruh pada jenis cabai lain. Seperti cabai rawit hijau yang semula Rp 30 ribu menjadi Rp 60 ribu per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah keriting harga dari Rp 28 ribu menjadi Rp 36 ribu per kilogram. Sementara cabai merah besar dengan harga semula Rp 28 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

Salah satu Pedagang Sayur di Pasar Manis Purwokerto, Maya Winarni mengatakan, kenaikan harga cabai juga dipengaruhi dari faktor cuaca yang terjadi sekarang. Cuaca yang tidak menentu, mengakibatkan pasokan barang menjadi sulit.