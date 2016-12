Berlakukan One Way di 3 Jalur Subang

JawaPos.com - Polres Subang bakal memberlakukan one way atau satu arah sedikitnya di tiga jalur di wilayah Subang kota. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi kemacetan, terutama saat malam pergantian tahun, Sabtu (31/12) malam.

Kasat Lantas Polres Subang AKP Sujana mengatakan, sebelumnya pihak kepolisian sudah menerapkan one way di dua jalur di kota Subang, meliputi Jalan Letjen Suprapto dan Jalan Ahmad Yani. Mulai awal tahun 2017, jalar one way akan ditambah.

Rencananya sistem one way itu berlaku pada bulan Januari tahun 2017 dan bersifat permanen. Sedikitnya ada tiga jalan baru yang awalnya dua jalur menjadi satu jalur. "Jadi akan ada lima jalan yang one way," kata AKP Sujana.

Dijelaskan, sistem one way baru itu akan berlaku di Jalan Ahmad Yani, tepatnya dari perempatan Wisma Karya menuju perempatan Pasar Inpres, Jalan Soeprapto dari Perempatan Mulus menuju Pertigaan Lampu Satu.

Selain ruas itu, sistem one way juga akan diberlakukan di Jalan Sutaatmadja, dari pertigaan Andalas menuju perempatan Inpres, dan Jalan Kertawigenda dari arah utara menuju Pujasera.

Dia menjelaskan, pemberlakuan sistem one way baru di sejumlah ruas jalan Subang Kota ini bagian rekayasa lalu lintas. Jalan-jalan tersebut sempit dan tak lagi mampu menampung volume kendaraan yang terus meningkat.

Dia mengaku sudah melakukan sosialisasi sejak saat ini bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan unsur terkait. Sehingga, tidak lagi ada alasan masyarakat tidak mengetahui sistem baru tersebut. (ygo/din/yuz/JPG)