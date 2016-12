Ingin Langsing? Makanan-Makanan Berikut Bisa Membantu Anda

JawaPos.com – Makanan sempurna mungkin bisa diartikan sebagai makanan lezat, sehat, dan mampu bikin Anda kenyang dalam jangka waktu lama. Bila Anda kenyang dalam jangka waktu lama, kemungkinan untuk mengemil pun berkurang. Artinya, risiko tubuh melar pun menipis. Lantas, adakah makanan seperti itu? ”Ada,” kata Dr. David Katz, founder Pusat Penelitian Pencegahan Universitas Yale seperti dilansir dari CNN.

Dari berbagai jenis makanan, ditambahkan Barbara Rolls, penulis buku The Ultimate Volumetrics Diet, makanan mengandung serat dan protein bisa membantu menurunkan dan menjaga berat badan. ”Makanan-makanan tersebut bisa dimakan dalam jumlah lebih banyak tanpa menaikkan berat badan,” kata Rolls.

Berikut beberapa daftar makanan-makanan tersebut:

Kentang – Makanan ini adalah jagoan melawan lapar. Dalam penelitian atas kepuasan terhadap 38 makanan, termasuk beras cokelat dan roti gandum utuh, kentang panggang menjadi makanan yang paling bikin perut kenyang. Dan selama dua jam setelah makan kentang, keinginan untuk makan lebih banyak cenderung berkurang. Dipanggang atau direbus, kentang selain mengandung karbohidrat juga kaya vitamin, serat, dan nutrisi lain. Ingin lebih kenyang? Makan kentang tanpa mengupas kulitnya.

Sup Kedele – Sup adalah makanan kaya air. ”Artinya, bakal bikin perut penuh dengan kalori sedikit,” kata Rolls. Untuk mendapatkan yang terbaik, bikinlah kuah sup dari kedele itu.

Telur – Studi dari Universitas Saint Louis menemukan kalau mereka yang makan telur untuk sarapan bakal mengonsumsi 330 kalori lebih rendah dibanding mereka yang makan roti. ”Telur adalah makanan dengan protein komplet. Ada sembilan asam amino yang tidak bisa dibikin tubuh ada di telur,” kata Joy Dubost, juru bicara Academy of Nutrition and Dietetics. ”Begitu dicerna, asam amino itu memicu pelepasan hormon yang menekan nafsu makan,” sambungnya.