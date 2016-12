Luis Enrique Mungkin Tak Akan Bertahan di Barcelona

JawaPos.com - Pelatih Barcelona, Luis Enrique, merasa mungkin akan segera cabut dari klub dalam waktu dekat. Dia mengaku tak tahu soal masa depannya bersama Blaugrana.

Pelatih 46 tahun itu sebenarnya saat ini bisa dibilang cukup aman. Sebab, dia lumayan sukses dengan mempersembahkan delapan trofi, termasuk gelar Liga Champions.

Namun memang, sampai detik ini belum ada pembicaraan kontrak anyar dari klub. Apalagi, masa baktinya bersama klub asal Catalunya itu bakal berakhir Juli tahun depan.

"Jujur saja, saya belum yakin soal bertahan dengan Barcelona. Saya sekarang memang berada di tim besar, klub terbaik, dan menangani para pemain terbaik, tapi saya tak tahu masa depan saya," kata Enrique dikutip Four Four Two.

Enrique sendiri sadar, menangani klub sebesar Barcelona konsekuensinya juga tinggi. Tuntutan untuk meraih gelar tiap musim selalu ada di pundaknya.

"Ya saya harus punya pertimbangan banyak di masa depan. Saya masih punya waktu untuk berbicara panjang bersama klub," pungkas dia. (ies/JPG)