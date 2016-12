Wawancara Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla (2): Ketimpangan, Bahaya Jangka Panjang

AKHIR - AKHIR ini isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) mudah menyebar di masyarakat. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), itu terjadi bukan hanya karena situasi politik yang menghangat saat pilkada. Tapi, pemantik utamanya adalah ketimpangan sosial.



Kepada tim Jawa Pos yang mewawancarainya Kamis (22/12), JK mengungkapkan agenda besar pemerintah untuk mengatasi ketimpangan yang kian menganga. Berikut petikan wawancaranya.



Saat ini isu SARA mudah merebak di media sosial dan kehidupan sehari-hari. Ada juga kecenderungan meningkatnya fundamentalisme dalam beragama. Mengapa hal ini bisa terjadi?



Keadilan (berhenti sejenak sambil menghela napas). Saat ini kami sedang pikirkan berbagai macam cara untuk bikin suatu kebijakan ekonomi yang baru untuk memperbaiki keadilan itu. Karena pincang sekali. Ada yang bilang 1 persen (penduduk, Red) menguasai 50 persen aset nasional. Di situ akar masalahnya. Dan kebetulan, perbedaan itu beda pendapatan, beda suku, berbeda agama lagi. Itu yang akan memperparah.



Bapak termasuk yang paling kencang menyoroti tingginya ketimpangan. Saat ini rasio Gini kita masih di angka 0,397. Bagaimana menurut Bapak?



(Angka) rasio Gini itu hanya (dihitung) berdasarkan konsumsi. Kalau berdasarkan pendapatan, lebih parah lagi, maka harus segera diperbaiki.



Apa saja instrumen untuk menekan ketimpangan ini? Apakah, misalnya, dengan alokasi APBN?



Bukan hanya APBN. Tapi juga kesempatan, semangat, kemauan, harus didorong semua. APBN itu kanterbatas. Sekarang kita harus mendorong spirit masyarakat untuk berusaha. Juga menyangkut aturan-aturan di pusat dan di daerah, harus diperbaiki. Katakanlah, jangan seenaknya satu orang punya tanah ribuan hektare. Tapi, orang lain tidak punya apa-apa. Di Surabaya, contohnya, paling yang punya ribuan hektare lahan hanya beberapa perusahaan.



Prinsip keadilan yang Bapak sampaikan tadi sepertinya akan membawa perubahan besar. Misalnya dalam pembatasan kepemilikan tanah. Bagaimana konkretnya?



Saat ini sedang dirumuskan, antara lain, dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Bagaimana mengatur agar tidak terjadi masalah seperti itu. Satu orang menguasai ribuan hektare. Kemudian, ada juga yang mengambil dari (lahan milik) desa.



Ini juga ada pengaruh pilkada sebenarnya. Waktu pilkada, orang (calon kepala daerah) mencari sponsor. Begitu menang, maka (sponsornya) meminta konsesi-konsesi. Minta tanah, lahan, atau izin. Tanah mungkin dia bisa beli sendiri. Tapi, izin penguasaan sampai sawah-sawah. Jadi, harus ada aturan-aturan jelas. Tidak boleh (sawah milik desa, Red) ini dijual. Harus pertahankan.



Apakah akan ada aturan berapa batasan luas kepemilikan lahan oleh seseorang?



Pokoknya sekarang lagi dirumuskan lah teman-teman kita. Bagaimana ini sebaiknya agar tidak terjadi ketimpangan dan agar adil. (Ketimpangan) ini bahaya untuk jangka panjang. Bukan hanya yang membeli, tapi juga yang menjual (lahan) juga harus menyadarinya.



Ada pula kecenderungan lahan pertanian makin tergerus untuk permukiman. Bagaimana tanggapan Bapak?



Iya, karena itu (produksi pangan) harus dikejar dengan peningkatan produktivitas. Lahan habis kira-kira 1,5 persen per tahun. Jadi, produktivitas harus dinaikkan lebih dari itu. Karena penduduk bertambah 1,5 persen, lahan berkurang 1,5 persen, jadi (total berkurang) 3 persen. Karena itu, produksi lahan harus naik minimal 5 persen per tahun agar kita bisa survive terus. Lima persen itu tidak banyak sebenarnya.



Kalau produksi beras 5 juta ton. Kalau (produktivitas) dinaikkan jadi 5,2 atau 5,5 juta ton, itu secara teknologi sangat bisa. Dengan bibit yang baik, pupuk yang baik. Pupuk sih sudah berlebihan. Tapi, dengan cara-cara yang baik, dengan rehabilitasi pengairan, itu bisa dicapai.



Bagaimana dengan minat masyarakat yang sekarang semakin enggan menjadi petani?



Pasti itu. Di mana-mana minat itu (turun), maka diganti dengan mekanisasi. Karena itu, dibagi-bagi alat tani yang banyak, traktor, dan lain-lain.



Agustus lalu Bapak melontarkan otokritik lugas, bahwa 71 tahun merdeka Indonesia baru bisa memenuhi kebutuhan sandang, sedangkan pangan dan papan belum merata. Apakah strategi untuk pemerataannya?



Pertama, kita harus tingkatkan produktivitas. Itu kuncinya. Sebab, kita tidak kekurangan lahan. Kita hanya ketinggalan dari segi produktivitas. Contohnya beras saja. Di negara lain (produksinya) sudah bisa 7-8 ton per hektare, sedangkan kita masih berkisar 5 ton per hektare. Apalagi, kita juga harus memperbaiki data-data produksi pertanian kita. Data yang ada harus direvisi yang betul lah.



Itu sebabnya Bapak sering mengkritik data produksi pangan kita?



Masih jauh (validitasnya). Menurut saya, produksi beras kita itu tidak lebih dari 50 juta ton (per tahun). Bukan 77 juta ton atau 78 juta ton seperti disampaikan BPS (Badan Pusat Statistik). Itu kan surveinya.



Peningkatan produksi pangan berarti fokus ke teknologi pertanian?



Iya. Misalnya, sangat penting sekali bibit yang baik. Tidak hanya padi, bawang, jagung, sapi, tingkat produktivitasnya harus diperbaiki. Karena kita tidak mungkin menambah lahan terlalu banyak. Sebab, kalau tambah lahan, berarti butuh pengairan, butuh lagi sisa hutan yang dibabat terus kan.



Bagaimana dengan program food estate di Papua?



Food estate itu tidak akan bisa. Di Indonesia kan tidak pernah jalan itu food estate. Khususnya beras. Kenapa? Karena beras itu di­kontrol harganya oleh pemerintah. Memang ada tidak adilnya. Harga kopi atau sawit naik, makin senang orang. Nah, begitu harga beras naik, semua orang marah. Jadi, bagaimana Anda bisa bikin food estate. Terkecuali ada subsidi besar-besaran lagi, itu baru bisa food estate.



Terkait pemerataan papan, pemerintah punya inisiatif program sejuta rumah rakyat. Bagaimana evaluasinya?



Itu sebenarnya berjalan terus. Karena itu, sejak dulu saya rencanakan seribu tower di Jakarta dan Surabaya. Dan itu kini tinggal pelaksanaannya. Karena itu otonomi urusan daerah. Kita pernah panggil semua wali kota, siapa siap lahan, kita bangunkan rumah susun. Karena tidak mungkin lagi Anda kembangkan rumah biasa. Lahannya terbatas, malah nanti ambil semua sawah. Jadi, semua harus rumah susun.



Kalau soal dana, bisa dicari, apakah pinjam di World Bank atau di mana, mau semua. Kesulitannya, daerah kadang-kadang tidak bisa siapkan lahannya. Pembebasan lahan memang sulit. (jun/c10/nw)