Ini Dia, Lokasi Star Wars yang Benar-benar Nyata

JawaPos.com – Tertarik melancong ke planet lain seperti yang ada di film Star Wars? Bisa. Pasalnya, beberapa tempat di film itu memang ada di bumi. Lokasinya bukan rekaan di studio. Namun nyata dan bisa dikunjungi.

Tak hanya itu, beberapa tempat tidak terpencil jauh dari peradaban seperti yang dibayangkan penggemar film fenomenal tersebut. Mulai makan malam di rumah masa kecil Luke Skywalker sampai hutan belantara. CNN membuat daftar beberapa situs yang mudah diakses untuk penggemar Star Wars yang penasaran.

Salah satu spot adalah Hotel Sidi Driss, Matmata, Tunisia. Hotel Sidi Driss disebut sebagai lokasi Star Wars paling terkenal di dunia. Tempat ini digambaran sebagai rumah masa kecil Luke Skywalker di planet Tatooine. Tempat ini bukan rekaan belaka.

Berabad-abad lampau, bangsa Berber yang menempati kawasan itu membangunnya dan menjadikannya sebagai rumah. Lokasi ini kemudian menjadi hotel dan digunakan oleh George Lucas untuk film Star Wars.

Dekorasi film dibangun saat mereka syuting A New Hope. Namun kemudian dibongkar lagi. Saat syuting Attack of the Clones pada tahun 2000, dekorasi dibikin kembali dan dipertahankan sampai sekarang. Jadi, para tamu bisa makan di meja makan tempat Master Luke muda makan.

Sementara, tampilan luar dari rumah igloo yang ditempati Luke berada 300 kilometer dari Hotel Sidi Driss. Tepatnya di danau air asin yang kering Chott El Jerid. Bangunannya masih ada. Jika tertarik dan punya GPS yang ciamik, igloo itu bisa ditemukan pada koordinat 33°50'34.42″N, 7°46'44.48″E.