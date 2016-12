Kejar PTN, Hadirkan Dosen Diaspora

JawaPos.com – Program visiting world class professor yang ditetapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) membantu perguruan tinggi negeri meningkatkan kapasitasnya.

Meski demikian, perguruan tinggi swasta juga tidak ingin kehilangan kesempatan. Universitas Narotama Surabaya memanfaatkan momen kepulangan para diaspora untuk memperkuat jaringan.

Salah satunya dengan University of Derby, Inggris. ”Sejak April lalu kami melakukan kontak dengan pihak universitas dan kerja sama segera terjalin,” ujar Rektor Universitas Narotama RR Iswachyu Dhaniarti DS ST MHP Kamis (22/12) di ruangannya.

Kerja sama dilakukan dengan Dr Dani Harmanto, pakar mechanical and manufacturing engineering sekaligus programme leader of mechanical engineering dari University of Derby, Inggris.

Selain itu, ada penjajakan dengan Dr Hadi Susanto, wakil ketua jurusan bidang riset University of Essex, Inggris. Keduanya telah setuju memberikan materi kuliah tamu di Narotama pada Juli dan Agustus 2017.

Perempuan yang akrab disapa Yayuk tersebut mengungkapkan, Narotama sebagai perguruan tinggi swasta juga berupaya meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, kerja sama luar negeri harus lebih gencar dilakukan.