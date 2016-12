Proyek Terbaru Stefan William Usia Mundur dari Anak Jalanan

JawaPos.com - Aktor Stefan William masih menyimpan teka-teki masa depannya usai mundur dari sinetron Anak Jalanan.

Sempat beredar kabar dirinya segera membintangi sinetron terbaru. Namun suami Celine Evangelista itu masih merahasiakan proyek terbarunya.

Seperti diketahui, pengumuman mengejutkan disampaikan Stefan William pada Selasa, 20 Desember 2016.

Dia mengatakan, pengunduran diri dari sinetron Anak Jalanan yang membesarkan namanya. Hal tersebut diumumkan pada akun Instagram miliknya. Stefan William mengunggah satu video dan tulisan yang menyatakan pengunduran diri dari sinetron tersebut.

"See you again, semoga keputusan saya untuk mundur dari AJ adalah yang terbaik. GBU all," tulis Stefan William.

Dalam video pendek itu, terlihat rangkaian momen Stefan William bersama pemain dan kru sinetron Anak Jalanan. Lagu Kisah Klasik dari Sheila On 7 dipilih menjadi backsound video tersebut.

Stefan William telah menjadi bagian sinetron remaja itu sejak episode pertama yang tayang pada tanggal 12 Oktober 2015. (ded/JPG)