Sambil Berkaca-kaca, Deddy Corbuzier Mohon Maaf ke Ibunda

JawaPos.com - Pembawa acara Deddy Corbuzier ternyata adalah sosok yang sangat sayang pada orang tua. Bertepatan dengan perayaan Hari Ibu, dia mengungkapkan betapa bangga dengan ibunya, Heniwati, yang sudah berusia 80 tahun tapi tetap mandiri.

"Ibu saya itu wanita super. Saya suruh tinggal dengan saya nggak mau, dibelikan rumah dekat rumah saya nggak mau juga. Ibu pilihnya tinggal jauh dari saya karena nggak mau merepotin anaknya," kata Deddy Corbuzier dalam acara Hitam Putih, Kamis (22/12) malam.

"Ibu itu gaya dan gaul banget. Sering WhatsApp meski tulisannya jadul," sambungnya.

Di depan hadapan penonton pun, mantan pesulap itu mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Sambil berkaca-kaca, Deddy pun meminta maaf kepada ibunya karena jarang komunikasi lantaran sibuk bekerja. Apalagi sejak ayahnya meninggal, dia lah yang berperan sebagai tulang punggung keluarga.

"Mohon maaf ibu, saya sibuk kerja demi ibu juga. I love you so much mommy," ucap Deddy sambil memeluk ibunya. (ded/JPG)