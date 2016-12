Hansamu Yama Diklaim Bhayangkara FC, Barito Putera Pasang Badan

JawaPos.com - Asa Bhayangkara FC mendapatkan Hansamu Yama Pranata dipastikan tak bakal mulus. Pasalnya, Barito Putera bakal habis-habisan mempertahankan pemain belakang yang bersinar bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2016 ini.

"Hansamu is not for sale. Kontrak profesional kita masih berlaku sampai akhir 2017 mendatang. Kontrak kami ada sebelum tim Bhayangkara ada," ujar Asisten Manajer Barito Putera, Syarifuddin Ardasa.

Syarifuddin balik mempertanyakan di mana Bhayangkara FC pada saat Barito meminang Hansamu dua tahun lalu. Menurutnya, waktu itu, Barito Putera membawa Hansamu kala masih ditangani pelatih Indra Sjafri di Timnas U-19.

"Kami pun pamit dan meminta izin beliau waktu itu, baru kemudian meminta izin dan restu orang tuanya," tuturnya.

Sebelumnya, manajemen Bhayangkara FC berencana untuk merekrut seluruh pemain yang berstatus polisi aktif, maupun yang masih menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Negara. Di antara para pemain itu, terselip nama Hansamu Yama Pranata.

Bukan sekali ini Bhayangkara FC sukses 'membajak' pemain dari klub lain. Pertengahan musim lalu, mereka sukses memboyong Antoni Putro Nugroho dari Arema Cronus.