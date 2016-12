Keren Nih, Rayakan Tahun Baru dengan Musik Tiga Zaman di Kolam Renang

-Infinity Pool, lokasi perayaan Tahun Baru 2017 di The Margo Hotel, di pusat Kota Depok, Jalan Margonda.

JawaPos.com – Seluruh pusat hiburan sudah menyusun berbagai daftar acara untuk meramaikan malam pergantian tahun. Berbagai sektor properti seperti mal dan hotel juga memiliki rangkaian acara menarik. Salah satunya The Margo Hotel yang terletak di pusat kota Depok, Jalan Margonda.

Merayakan tahun baru 2017, the Margo Hotel menyelenggarakan acara dengan mengusung tema “Old and New”. Dengan tema tersebut para tamu akan dibawa kembali ke era 80-an, 90-an, hingga ke masa kekinian. Tak tanggung-tanggung, perayaan akan dipusatkan di kolam renang infinity pool di lantai 3 hotel.

“Bedanya tahun ini ada spesial buffet dan DJ. Kalau tahun lalu kan hanya DJ, sekarang ada buffet dinner dan brunch. Kami fokus di pool area disini, lalu ada DJ,” kata Public Relations Officer The Margo Hotel, Vini Mudsyandari, Kamis (22/12).

Tema Old and New, kata Vini, sengaja diambil untuk merangkul seluruh usia lewat musik. Kapasitas kolam renang dapat menampung 400 orang yang memang khusus bagi tamu hotel.

“Musik dimulai tahun 80-an lalu makin malam makin kekinian. Jadi semua usia bisa menikmati pesta malam tahun baru dengan memanfaatkan pool. Nanti akan standing party atau sebagian duduk dengan pencahayaan dan konsep modern minimalis,” tutur Vini.

PR Manager The Margo Hotel Febrina Azry menjelaskan beragam penawaran spesial juga akan ditawarkan paket “Old & New” ini, termasuk kamar menginap 1 malam, entertainment New Year’s Celebration, dan Dinner dan Brunch untuk 2 orang. Seluruh rangkaian acara akan diadakan di area M Pool & Bistro The Margo Hotel.

“Sambil menikmati special buffet dinner, para tamu akan dihibur dengan oleh penampilan band, dan DJ yang akan membawakan lagu–lagu dari era 80-an hingga masa kini. Selain itu juga akan ada doorprize menarik,” kata Febrina. (cr1/JPG)