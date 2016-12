Andre Dinuth Curahkan Idealisme di Album Here With You

JawaPos.com - Di kalangan musisi tanah air, Andre Dinuth adalah salah satu nama yang cukup tersohor. Dia merupakan gitaris handal yang punya segudang pengalaman. Termasuk saat mengiringi penyanyi beken seperti Glenn Fredly, Shandy Sondoro, Rio Febrian, Andi Rianto, Erwin Gutawa, Trio Lestari, dan lainnya.

Dalam kegiatan mengisi sesi rekaman dan panggung, Andre Dinuth juga memimpin grup The Andre Dinuth Group yang dibantu Adhitya Pratama (bass), Yandi Andaputra (drum), dan Marthin Siahaan (keyboard).

Terlepas dari sederet kesibukan itu, dia pun mulai menggarap album kedua untuk proyek solonya. Andre Dinuth menyiapkan materi yang ditulisnya sendiri sejak 2015 lalu. Hingga akhirnya melahirkan album instrumen berjudul Here With You.

Album tersebut berisi 10 lagu yang mencampurkan fusion jazz dengan rock. Buah tangan kedua ini menurutnya, sangat berbeda dari album pertama berjudul Self Titled.

"Saya dalam album ini lebih banyak mengeksplore dan menunjukan idealisme, serta semuanya direkam secara live," kata Andre Dinuth kepada JawaPos.com ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (22/12) malam.

Pria berkacamata itu tidak berkerja sendiri untuk album Here With You. Sejumlah musisi top digandeng Andre Dinuth untuk meramaikan idenya yang beragam. Seperti lagu Sahara yang dibantu Indra Lesmana, lalu Andi Rianto (piano) dan Mohammad Saat (saluang dan suling) yang memainkan alunan pop bercampur tradisional pada lagu Solitude.