Tingkatkan Suplai Jaringan Gas, Lapindo Brantas WO Sumur Wunut

JawaPos.com – Enam truk kontainer melaju beriringan memecah ketenangan Desa Jiken, Tulangan, Rabu (21/12) pagi. Truk-truk itu bermuatan alat berat. Yakni, crane dan backhoe.

Beberapa truk tersebut kemudian memenuhi Sumur Wunut 16 Jiken seluas sekitar 2 hektare di RT 2, RW 2. Kedatangan alat-alat berat itu menandai peningkatan produksi atau work-over (WO) yang tengah dilakukan PT Lapindo Brantas Inc.

Kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari rencana WO di Wunut 19 dan 4 yang tertunda Agustus lalu. Rencananya, PT Lapindo Brantas Inc melakukan WO selama sebulan mendatang.

Manajer Humas PT Lapindo Brantas Inc Arif Setyo Widodo mengungkapkan bahwa selama 10 hari ke depan pihaknya memasang peralatan di sekitar sumur tersebut. Mereka tengah melakukan persiapan sebelum memulai pengerjaaan.

Mulai pemeriksaan sumur sampai sumber gas. Karena itu, mereka juga mendatangkan alat khusus untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap Sumur Wunut 16 Jiken. Setelah proses itu rampung, pihaknya akan memulai WO.

Alumnus Universitas 17 Agustus Surabaya tersebut menjelaskan bahwa kini Sumur Wunut 16 Jiken mengalami produksi gas yang minim. Nilainya kurang dari 1 Mmscfd (million standard cubic feet of gas per day) atau kurang dari 1 juta kubik per hari.