Lima Pola Pengasuhan Tepat Jadikan Ibu Sahabat Bagi Anak

JawaPos.com - Memiliki ibu hebat hampir dipastikan menjadi keinginan semua anak. Namun menjadi ibu hebat di era global saat ini bukan hal yang mudah karena dihadapkan kompleksitas tantangan dan hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal.

Kamis (22/12), Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan terdapat lima perilaku pengasuhan positif yang perlu dilakukan. Hal ini membuat sosok ibu menjadi pelindung dan teladan bagi buah hati.

Pertama, mengembangkan kelekatan pada anak. Kualitas kelekatan anak dengan ibu merupakan sumber emosional dan kognitif bagi anak. Selama ini orang seringkali menyamakan kelekatan dengan ketergantungan (dependency), padahal mengandung makna berbeda. Ketergantungan anak pada figur tertentu timbul karena tidak adanya rasa aman. Kelekatan adalah kepercayaan yang tumbuh yang dapat memberikan ketenangan. Kualitas kelekatan mempengaruhi konstruksi mental, performa pengendalian diri dan keterampilan sosial.

Kedua, mengembangkan harmoni dan kasih sayang. Cinta yang tulus dari ibu akan lebih efektif untuk mengarahkan, mendidik serta membuat anak lebih bertanggung jawab. Jika ibu memberikan ketulusan tanpa syarat pada anaknya, maka anak akan tumbuh hormat, kontrol diri tinggi dan memiliki mekanisme filter perilaku yang kuat.

Ketiga, internalisasi nilai karakter sejak dini. Setiap anak yang lahir di bumi, ditakdirkan berkarakter baik, perbedaan proses belajar sosial yang menjadikan satu sama lain berbeda perkembangan perilakunya. Maraknya, anak menjadi pelaku kriminal, kejahatan seksual, pembunuhan, tidak semata-mata karena proses belajar sosial yang diperoleh di luar institusi keluarga, namun sebagai dampak dari pola asuh saat usia dini.

Keempat, menjadi model yang tepat untuk anak. Seringkali perilaku agresif ibu tanpa disadari telah menjadi model bagi anak dalam proses belajar sosialnya.

Kelima, mengembangkan literasi media pada anak. Tak dapat dipungkiri, “persahabatan” media dengan anak semakin erat. Saat media menampilkan muatan edukatif, maka stimulasi performansi kepribadian anak cukup positif. Sebaliknya, adanya tampilan di layar kaca yang sarat dengan kekerasan, begal, pelecehan seksual dan pembunuhan, maka perlu diimbangi kemampuan literasi media yang memadai. Literasi media merupakan “ability to access, analize, evaluate and communicate the content of media messages”. Literasi media merupakan upaya menanamkan kemampuan anak untuk memahami, menganalisis dan menfilter pencitraan yang ada pada media. (cr1/JPG)