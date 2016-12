Jelang Natal Harga Sembako Merangkak Naik

JawaPos.com - Jelang perayaan natal dan tahun baru, harga kebutuhan pokok di beberapa pasar di Kabupaten Bandung mulai merangkak naik.

Misalnya, harga ayam dan sayur mayur di Baru Majalaya, Jalan Alun-alun Utara, Kecamatan Majalaya naik secara signifikan.

“Harga ayam sudah naik sejak dua mingguan, sekilonya dulu Rp 32 ribu, sekarang naik jadi Rp 36 ribu per kilo, malah bisa sampai ke Rp40 ribu,” tutur Eti, pedagang ayam di Pasar Baru Majalaya, Jalan Alun-alun Utara, kepada Radar Bandung (Jawa Pos Group), Senin (19/12).

Selain harga ayam, harga sayur mayur juga secara merata melonjak menjelang perayaan hari natal dan tahun baru.

Wiwi, pedagang sayur di Pasar Baru Majalaya, mengatakan harga cabe merah naik dari Rp50 ribu menjadi Rp55 ribu per kilo, harga buncis naik dari Rp7 ribu menjadi Rp11 ribu per kilo, sedangkan harga kol naik dari Rp5 ribu menjadi Rp7 ribu per kilo.

“Mulai naiknya mah dari pas Maulid Nabi, nah sampai sekarang tetap naik. Mungkin sampai awal tahun baru,” tutur Wiwi.