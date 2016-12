WHO: Indonesia Negara Ke-3 Terbesar Penderita Kusta

JawaPos.com - Organisasi Kesehatna Dunia (WHO) prihatin dengan kurangnya perhatian kepada penderita penyakit kusta.

Menurut Chairman WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination atau Duta Persahabatan WHO untuk Eliminiasi Kusta, Yohei Sasakawa dampak kusta pada penderitanya tidak kalah besar dibandingkan dengan penyakit lainnya.

Hal itu diungkapannya ketika melakukan kunjungan ke Kabupaten Subang, Jawa Barat.

“Tujuan utama (kami) ke sini adalah karena penyakit yang cenderung diperhatikan ialah penyakit AIDS, paru-paru, malaria dan lainnya.

tetapi penyakit kusta ini dianggap sudah sedikit dan terlupakan tetapi ternyata masih banyak yang mengidap penyakit kusta," ujar di Kantor Pemda Subang, Senin (19/12).

"Oleh karena itu, kami engajak kepada pemerintah dan masyarakat supaya tidak melupakan memperhatikan mereka (penderita kusta) maka saya ingin megingatkan bahwa pengidap penyakit kusta ini harus terus dijaga dan dikurangi,” lanjut dia.