Harga Pertamax Naik Lagi

JawaPos.com - Merespons perkembangan harga indeks pasar gasoline, PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga terhadap Pertamax, Pertalite, dan Dexlite.

Terhitung hari ini (16/12) pukul 00.00, perusahaan plat merah tersebut memberlakukan kenaikan harga sebesar Rp 150 per liternya.

"Kenaikan juga dikarenakan rupiah sedikit melemah sebesar 0,7 persen," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro di Jakarta, Jumat (16/12).

"Ini berlaku untuk seluruh wilayah," lanjut dia.

Dengan demikian, mulai hari ini harga Pertamax naik menjadi Rp 7.750 per liter, Pertalite sebesar Rp 7.050 per liter dan Dexlite menjadi Rp 6.900 per liter.

Sementara untuk BBM plus seperti Pertamax Plus, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan harga.

Wianda menambahkan, dengan penyesuaian harga BBM ini, Pertamina ingin mempertahankan tingkat daya saing produk-produknya dari segi kualitas dan harga.(nif/rmol/mam/JPG)