Senyum Balita Kanker Otak Bagikan 3 Ribu Mainan untuk Anak-Anak

JawaPos.com - Seorang balita perempuan empat tahun berjuang melawan penyakit kanker otak dengan tetap semangat. Jillian Massey di Coopersburg, Pennsylvania mendapatkan begitu banyak hadiah yang akan dia bagikan kembali ke teman-temannya.

Jillian mengumpulkan 3.000 mainan yang dia peroleh dari akun media sosial Facebook berjudul Jillian Paige – You got this girl. Semula ibunda Jillian menargetkan hanya akan mendapatkan 50 mainan.

“Jillian senang sekali ingin mengirimkan kembali ke teman-temannya. Dia begitu bersemangat membawa mainan yang dia dapat untuk teman-temannya dan anak-anak di rumah sakit,” kata ibu Jillian, Janelle Massey seperti dilansir ABC.

Jillian didiagnosa mengidap kanker otak sejak April 2016. Dia melawan kanker melalui kemoterapi dan transplantasi stemcell.

Namun, balita yang memiliki nama kesayangan “Sassy Massey” ini tak pernah kehilangan senyum dan semangatnya.

“Anak saya selalu positif dan bersemangat. Dia tidak merasa sakit. Kami bertanya pada dokter berapa sisa umurnya, jika hanya beberapa bulan maka kami berusaha menyenangkan hatinya,” tutur Janelle.