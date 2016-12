Kecantikan Terpancar dari Jiwa yang Sehat

-May May salon

JawaPos.com – Ingin tampil cantik, jauhkan diri dari stres. Kalimat tersebut klasik tetapi terbukti ampuh. Jika seseorang tidak mampu melakukan manajemen stres, maka dia pasti malas untuk tampil bersih dan cantik.

Padahal kecantikan diri seseorang berasal dari dalam jiwa. Pergi ke salon tidak cukup untuk membuat tubuh cantik luar dalam. Sehingga cantik harus berasal dari dalam kemudian melakukan perawatan di bagian luar.

“Setiap orang bisa menjadi cantik inside out. Itu sebagai one stop shopping yang kami berikan, bukan hanya rawat muka rambut, tapi ada perawatan lain. Namanya perawatan jiwa. Sedikitnya setiap orang yang datang kesini lebih baik lagi karena tersenyum,” kata Conseptor For Whole May May Salon Asmarani Novria Mantik.

Menurut Rani, begitu dia akrab disapa, jiwa yang sehat erat kaitannya dengan penampilan yang cantik. Pihak salon hanya melakukan perawatan di bagian luar tubuh. Perawatan tubuh dapat dilakukan dari mulai kepala hingga ujung kaki. Akan tetapi, perawatan jiwa harus dikelola oleh individu itu sendiri.

“Dalam jiwa yang tenang ada kecantikan yang luar biasa. Dari dalam ke luar. Memang kami permak yang ada di luar. Kita sepakat bicara kebahagiaan harus semua terpancar,” jelas Rani.

Banyak slogan menjelaskan cantik itu menyakitkan (beauty is pain). Bagi Rani, tidak ada salahnya seseorang membayar sesuatu untuk tampil cantik untuk tujuan yang baik.

“Sakit atau pain itu relatif, sakit menurut orang lain dan saya itu berbeda. Bayar harga untuk tujuan yang baik,” jelasnya. (cr1/JPG)