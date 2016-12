Cara Industri Kecantikan Tunjukan Taji di Era Digital

-May May salon

JawaPos.com – Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) membuat seluruh industri ritel dan bisnis berlomba menyesuaikan diri beradaptasi dengan era ekonomi digital. Berbagai bisnis online berbasis teknologi android dan lainnya membuat berbisnis kini semakin mudah. Hal itu juga digarap oleh industri fesyen dan kecantikan.

May May Salon menggagas program After Sales Service untuk menghadapi era digital. Mereka mempersiapkan diri menyambut tahun 2017 untuk lebih berinovasi.

Caranya dengan menggunakan layanan berbasis aplikasi sehingga pengunjung tidak harus pergi ke salon untuk tampil cantik. Pihak salon menjemput bola dengan sesuai pesanan aplikasi oleh pelanggan.

“Akan berhubungan dengan e-commerce bukan hanya datang ke salon, tapi kami kunjungi Anda melalui aplikasi. Bisa datang ke rumah atau ke tempat lain tapi waktu disesuaikan. Ini sedang kami persiapkan,” tegas Conseptor For Whole May May Salon Asmarani Novria Mantik.

Selain itu, pengunjung dapat mendapatkan layanan yang nyaman seperti merasa di rumah (feels like home). Rani, begitu dia akrab disapa, menjelaskan hal ini dapat memperkuat ikatan emosional antara pelanggan dan pihak salon.

“Target kami memang A, A+, dan B sehingga kami terus berinovasi mengikuti era global,” tuturnya.