Lagi, Siloam Raih Penghargaan Pelayanan Terbaik

JawaPos.com - Siloam Hospitals menyabet dua penghargaan dalam ajang penganugerahan MarkPlus WOW Service Excellent Award 2016, pada The 11th Annual MarkPlus Conference 2017 “New Realities, New Marketing: New Content, For Indonesian Human, Beyond 3.0” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (8/12).

Adapun peraih predikat The Best Champion of WOW Service Excellence Award yaitu Siloam Hospitals Manado (SHMD). Rumah sakit tersebut telah mengikuti perkembangan teknologi pelayanan dan fasilitas perumahsakitan. Hal itu membuat SHMD tidak saja mampu menyediakan yang terbaik di kota Manado, namun bagi provinsi Sulawesi Utara.

Direktur Siloam Hospitals Manado Diana Kawatu mengungkapkan, “Penghargaan yang diraih bukan hanya suatu kebanggaan, tetapi justru memotivasi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terhadap customer Rumah Sakit Siloam.”

Tiga tahun berturut-turut, sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 ini, Siloam Hospitals Manado memperoleh penghargaan “The Best Champion of WOW Service Excellence Award” yang diberikan Lembaga Survey Markplus Inc. untuk Rumah Sakit Type B.

Pencapaian serupa pun diraih oleh Siloam Hospitals Balikpapan. Rumah sakit tersebut memperoleh penghargaan Indonesia WOW Service Excellence Award 2016 untuk kategori rumah sakit.

“Jika pelayanan yang diperoleh dinilai memuaskan, pasien tidak hanya sekali menggunakan jasa pelayanan kesehatan. Mereka akan mengatakan hal itu kepada orang-orang di sekitarnya. Inilah yang menjadi kelebihan Siloam, yaitu menjaga kepercayaan tiap pasien sehingga masyarakat di Balikpapan dan sekitarnya dapat terlayani dengan baik,” kata Direktur Siloam Hospitals Balikpapan dr. Danie Poluan, M.Kes.