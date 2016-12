Sri Mulyani Ancam Banker, Gara-garanya…

JawaPos.com - Meski peran bank begitu penting dalam tax amnesty, ternyata masih banyak banker yang belum berpartisipasi. Berdasar data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, masih banyak komisaris dan direktur bank yang belum mengungkapkan harta. Hal itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati geram.

''Saya meminta IBI (Ikatan Bankir Indonesia) mencabut sertifikasi kalau ada banker yang tidak ikut tax amnesty,'' katanya di sela seminar Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017 di Jakarta kemarin (9/12).

Total, jumlah direktur dan komisaris bank di Indonesia mencapai 963 orang. Dari 376 komisaris bank, baru 161 atau 43 persennya yang mengikuti tax amnesty. Sementara itu, dari 587 direksi bank, hanya 177 orang atau 30 persen yang mengikuti program tersebut.

Uang tebusan 161 komisaris bank peserta tax amnesty cukup besar, yakni Rp 1,07 triliun, sedangkan uang tebusan direksi bank Rp 273,6 miliar. Ani, sapaan Sri Mulyani, menuturkan, dari 963 direktur dan komisaris bank, hanya 87,5 persen yang menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) ke Ditjen Pajak.

Dia pun cukup prihatin dengan kenyataan bahwa 70 persen direksi bank tidak mengikuti tax amnesty. Absennya jajaran komisaris dan direksi bank dalam tax amnesty bisa saja disebabkan penyampaian SPT yang sudah benar atau tidak adanya harta yang perlu direpatriasi. ''Tapi, saya nggak yakin. Ceritanya nggak ketemu saja. Itulah yang membuat saya prihatin,'' jelasnya.

Dia pun mengimbau jajaran komisaris dan direksi bank-bank di Indonesia mau mengungkapkan dengan jujur jumlah harta mereka. Jika tidak, Ani menegaskan, banker bakal membayar mahal. ''Segera ikut tax amnesty. Anda pasti akan lega setelah mengikutinya. Kalau tidak, kami tetap memeriksa banker. Kami punya datanya,'' katanya.