Lee Cooper Gandeng Ilustrator Lokal untuk Lukis Jaket Denim

JawaPos.com - Produk busana asal London Timur, Lee Cooper mempersembahkan sesuatu yang spesial di penghujung tahun.

Usai meluncurkan koleksi terbaru untuk Autumn/Winter 2016 (AW16) bulan lalu, kini produk itu dikembangkan lewat tema Made To Be Different.

"Kampanye Made To Be Different ini untuk menjadi koleksi yang dapat digunakan dan diadopsi untuk mengekspresikan diri dengan karakter berbeda," kata General Manager Lee Cooper Indonesia Frieda Dharmawan saat ditemui di Grand Indonesia, Jakarta, Jumat (9/12).

Koleksi Lee Cooper AW16 menarik inspirasi dari The East London's Member Club. Model busana ini bertema kasual namun tidak meninggalkan nuansa formal.

Terinspirasi dari gaya busana anak muda yang hobi ke pesta, acara seni, dan konser musik.

Nah, pada koleksi AW16 ini, Lee Cooper juga berkolaborasi dengan empat ilustrator asal Indonesia. Mereka adalah Kamal Jihadi, Decky Sastra, Triamansyah, dam Sobefode.