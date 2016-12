Harga Cengkih dan Pala Mulai Merambat Naik

JawaPos.com TERNATE - Harga cengkih dan pala di Kota Ternate mengalami kenaikan. Cengkih naik Rp 1.000, sedangkan pala Rp 5.000 per kilogram. Namun harga fuli justru turun Rp 5.000 per kilogram.

Menurut pemilik Toko Simpati Bersama, Anthoni, harga cengkih naik tipis dari Rp 85 ribu menjadi Rp 86 ribu per kilogram.

“Harga cengkih belum naik signifikan,” katanya seperti ditulis Malut Pos (Jawa Pos Group), Jum'at (9/12).

Pala harganya naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp 60 ribu per kilogram. Sementara harga fuli justru turun menjadi Rp 115 ribu. Sebelumnya Rp 120 ribu per kilogram.

Sementara menurut pemilik Toko Modern Raya, Nana, harga cengkih Rp 86 ribu per kilogram, pala Rp 60 ribu per kilogram, dan fuli Rp 120 ribu per kilogram.

Harga coklat turun signifikan dari Rp 33 ribu menjadi Rp 27 ribu per kilogram. sedangkan kopra masih bertahan pada posisi Rp 8.500 per kilogram.

“Kenaikan harga sejumlah hasil bumi belum signifikan. Selain karena permintaannya belum banyak, kualitas hasil bumi Malut juga kurang bagus,” jelas Nana. (tr-05/onk/nas/JPG).