Respons Kenaikan Harga Minyak Dunia, Pertamina Fokus Kebijakan Satu Harga

JawaPos.com -PT Pertamina (Persero) tengah menimbang hasil keputusan Organisasi negara pengekspor minyak atau Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang memangkas jumlah produksi sebesar 1,2 juta barel per hari. Pasalnya, pemangkasan minyak mentah menjadi 32,5 juta barel per hari itu diyakini bakal mendongkrak harga minyak global sebesar sembilan persen.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengaku, tengah memformulasikan harga bahan bakar minyak (BBM) baru pascapemangkasan produksi minyak anggota OPEC.

"Sedang kita formulasikan (harga BBM), belum tahu juga. Lihat nanti, apakah para anggota OPEC bagaimana reaksinya (komitmen keputusan pemangkasan produksi minyak mentah)," ujar Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto seperti ditulis Indopos, Kamis (8/12).

Dia meyakini harga minyak global tak akan langsung meroket pasca keputusan OPEC tersebut. Diperkirakan, harga minyak dunia akan berada pada level USD 50 hingga USD 60 per barel. "Nanti kan ketemu keseimbangan baru, tapi tidak mungkin melonjak lebih cepat. Keseimbangan mungkin antara USD 50 hingga USD 60 per barel," tegas Dwi.

Pertamina saat ini memilih fokus membangun Agen Premium Minyak Solar (APMS) sebanyak 22 unit sepanjang 2017.

Pembangunan ini dilakukan untuk menciptakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh wilayah di Indonesia.

Dwi mengatakan, dalam menerapkan BBM satu harga di seluruh nusantara maka Pertamina akan memfokuskan diri dalam pembangunan infrastruktur BBM dan APMS. "Secara bertahap. Kita targetkan 22 APMS," jelasnya, terpisah, sebelumnya.