Outlook 2017: Emas Tetap Unggulan dan Masih Jadi Favorit

JawaPos.com - Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat serta dampak kebijakan Brexit begitu mewarnai perjalanan pasar keuangan global. Setidaknya, menurut market strategist Vicky Amarnani, hingga 2017 mendatang kondisi perekonomian masih dibayangi oleh ketidakpastian.

Lebih lanjut Vicky menerangkan, kondisi itu tidak lepas dari kenyataan bahwa apa yang terjadi saat ini masih terdapat pro kontra yang mencolok. ”Artinya fakta di lapangan mungkin berbeda dengan keinginan mayoritas penduduk dunia,” katanya.

Karena hal tersebutlah, kondisi ekonomi akan terdampak. Salah satunya potensi kenaikan suku bunga The Fed.

”Kita harus bisa melihat segala situasi dengan dua sisi. Ingat, di situasi sesulit apapun, pasti ada peluang yang tercipta,” kata pria yang akan menjadi pembicara dalam Monex Trading Seminar (MTS) : How to Trade the Market dan Global Market Outlook 2017 pada 7 Desember mendatang.

Menurut bocorannya, emas tetap menjadi komoditi paling seksi di tengan situasi yang tidak jelas. ”Itu sudah terbukti selama ini. Banyak guncangan di berbagai negara tidak lantas membuat potensi emas merosot. Dia justru paling stabil,” tutupnya. (JPNN/pda)