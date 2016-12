Makin Prestisius dengan Mobil Edisi Khusus

SEJUMLAH agen pemegang merek (APM) memanfaatkan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 untuk merilis mobil edisi spesial. Mobil dengan fitur lebih lengkap, namun jumlah unit dan waktu penjualannya terbatas.

Salah satunya adalah Honda Prospect Motor (HPM) yang merilis Honda HR-V 1.5 L E CVT Special Edition with JBL Audio. Dari sisi eksterior, pembedanya terdapat pada front lower garnish, rear license garnish, rear lower garnish, shark fin antenna, serta velg 17 inci. Pada fitur entertainment, disematkan 6,8 inci touch monitor smart A/V system.



New Honda Mobilio dan New Honda Brio RS CVT juga lebih didandani, terutama pada bumperbelakang dan ujung pipa knalpot. Edisi spesial menawarkan cover jok yang lebih unik dengan detail jahitan presisi ala mobil sport.



Sementara itu, All New Honda Jazz RS CVT Special Edition tampil dengan grill, velg ring 16, dan antena sirip hiu sehingga lebih gaya. ''Kami percaya, edisi spesial tersebut memberikan nilai lebih bagi konsumen," kata President vDirector HPM Tomoki Uchida.



Nissan Motor Indonesia (NMI) punya tiga jenis edisi spesial. Yakni, Nissan X-Trail X-Tremer, Nissan Juke Revolt II, dan Nissan March X Danjyo Hiyoji. Tambahan body kit membuat X-Trail X-Tremer lebih gahar. SUV milik Nissan itu dilengkapi kicking plate LED sehingga tampak lebih mewah.



City car Nissan March X Danjyo Hiyoji terlihat lebih stylish berkat corak bambaataa yang diaplikasikan dalam bentuk stiker di atap mobil, headrest, dan door trim. Pembenahan minimalis tersebut membuat harga March special tersebut lebih mahal Rp 7 juta daripada versi standar.



Daihatsu mengusung sejumlah special edition. Di antaranya, Xenia Special Edition, Ayla Special Edition, dan Terios Special Edition. Xenia Special Edition hanya diproduksi 25 unit, Ayla SE 20 unit, dan Terios Black Edition hanya 10 unit.



Marketing and Customer Relation Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation Hendrayadi Lastiyoso menyebutkan bahwa special edition dibuat dari produk existing dan sangat terbatas.



Cara berbeda dilakukan pabrikan asal Eropa. Misalnya, Audi meyakini bahwa nilai spesial kendaraan berada di tangan pemesan. Karena itu, Audi membantu keinginan pembeli untuk meng-customsebelum keluar dari pabrik. Misalnya, mengganti warna jok atau menambahkan fasilitas lain. "Biasanya customer suka menambahkan sesuatu yang bersifat personal,'' ujar Presiden Direktur Garuda Mataram Motor Andrew Nasuri.



Selain itu, Land Rover menghadirkan Discovery Sport edisi Black Design. Sesuai namanya, ekterior kendaraan jadi serba hitam. Tampilannya makin gagah karena ditambah dengan velg 19 inci five splityang dilabur hitam. Begitu juga halnya dengan mirror cover, side vent, dan grille.



Secara umum, mobil special edition memang dibanderol lebih mahal. Meski demikian, konsumen tetap memburu. "Yang paling utama adalah prestisius. Tidak banyak pemiliknya," tutur Marketing & Planning Service Section Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Kresna Cakra.



APM yang menawarkan produk edisi terbatas juga dituntut tetap menjaga suku cadang, terutama pada bagian-bagian tertentu yang tidak ada dalam edisi standar. Kendati demikian, Cakra menyarankan konsumen tetap meminta kepastian atas ketersediaan spare part edisi khusus. (gen/rin/dim/c5/noe)