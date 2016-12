-Toyota Luncurkan Mobil All New Calya di GIIAS 2016

JawaPos.com - PT Toyota-Astra Motor (TAM) mencuri perhatian pengunjung Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016. Kali ini, Toyota meluncurkan mobil jenis keluarga terbaru.

Vice President Director TAM Henry Tanoto mengungkapkan, Toyota kembali menghadirkan sahabat otomotif yang menjadi pilihan terbaik bagi perjalanan keluarga yaitu, All New Calya.

"Kehadiran All New Calya untuk menjawab kebutuhan pasar akan kendaraan MPV dengan harga terjangkau dan dengan interior luas untuk semua keluarga. Kehadiran mobil ini membuat segmen MPV Toyota semakin lengkap,” ujarnya.

Sebagai mobil yang masuk di segmen new entry MPV, sambung dia, cabin All New Calya didesain lebih luas, sehingga dapat menjadi kendaraan sempurna bagi konsumen.

Lebih lanjut, Henry menjelaskan, bagian depan All New Calya terlihat lebar dengan desain radatior grille berbentuk trapezoid dan “T” Shape. Begitu pula desain interior All New Calya hadir dengan tema “Multi-Layer Cockpit” dengan kombinasi warna hitam dan coklat yang senada, sehingga memberikan tampilan elegan.

“Inilah kejutan baru TAM untuk masyarakat Indonesia, All New Calya dalam konsep A Wonderful Surprise. Kami harapkan, All New Calya akan mengikuti sukses para pendahulunya, memberi kepuasan yang tinggi kepada pelanggan," imbuhnya.