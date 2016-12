Tampilan Produk BMW Motorrad Yang Tampil di GIIAS 2016

JawaPos.com—Produk-produk baru bakal tampil di ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia Internasional Motor Show (GIIAS) 2016. BMW Motorrad Indonesia - Maxindo Moto, selaku importir dan distributor resmi BMW Motorrad, memperkenalkan BMW G 310 R serta BMW R Nine-T Scrambler.

Selain itu BMW Motorrad Indonesia akan menghadirkan seluruh line-up tahun 2016 dari family Urban Mobility, Roadster, Tour, Sport hingga Adventure serta unit BMW Motorrad classic yang menempati dua lokasi yang berbeda diantaranya di dalam BMW Group Pavilion.

“BMW Motorrad yang memiliki produk line-up yang luas akan kami hadirkan dalam ajang GIIAS 2016 dimana kami akan menampilkan 15 unit motor termasuk unit terbaru BMW G 310 R dan BMW R Nine-T, top of the line model K 1600 GTL Exclusive, hingga maxi-scooter C 650 GT serta 2 unit motor klasik,” ujar Joe Frans, CEO BMW Motorrad Indonesia – Maxindo Moto, dalam siaran persnya.

BMW G 310 R, merupakan the essence of riding pleasure yang dirancang sebagai motor yang lincah. Motor ini termasuk user-friendly dengan pengendalian yang baik sehingga cocok untuk digunakan dalam kota. Dengan kapasitas mesin 313 cc, BMW Motorrad membidik segmen mereka yang berjiwa muda, kreatif dan energic.

Riding Position yang nyaman merupakan salah satu kelebihan dari BMW G 310 R. Kendaraan dua roda ini juga sudah dilengkapi dengan peranti keselamatan ABS (Anti-Lock Braking System).

Sedangkan, BMW R Nine-T Scrambler merupakan pengembangan dari heritage family. R Nine-T Scrambler pertama kali diluncurkan dalam ajang EICMA 2015 lalu. Motor ini memiliki basis dari BMW R Nine-T yang diluncurkan pada 2013 untuk merayakan 90 tahun BMW Motorrad.