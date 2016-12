Tiga Pilar Segarkan New Mirage

JawaPos.com – Wajah baru Mitsubishi New Mirage resmi menggelinding ke pasar. Tiga pilar menjadi pembeda city car baru dengan versi sebelumnya. Head of MMC Sales Group PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Imam Choeru Cahya menyatakan, pilar pertama adalah sporty and stylish exterior design. Yakni, terdiri atas desain bumper, grill, dan alloy wheel. Pilar kedua ialah easy and comfortable. ”Berkendara lebih mudah dan nyaman dengan beragam pengembangan di sisi interior,” ungkapnya di Jakarta Selasa (26/7).

Pilar ketiga, tutur dia, merupakan eco driving dan safety. Penekanannya, transmisi CVT yang menurut dia terbaik di kelasnya dan dipersenjatai mesin 1.200 cc bertenaga 77,5 hp. Dari sisi keamanan, New Mirage dilengkapi keyless operating system (KOS) dan onestart stop system (OSS). Tidak perlu khawatir jika pintu terkunci saat kunci ketinggalan di dalam kabin.

New Mirage juga dilengkapi dual SRS airbag serta point ELR with double pretensioner untuk pengendara dan penumpang guna menahan goncangan tubuh berlebihan saat terjadi kecelakaan. Kemudian, ada pula sistem immobilizer, rise body, dan empat ABS+EBD di pengereman. ”Sistem keselamatan di New Mirage satu-satunya di city car,” kata Imam.

KTB menawarkan program gratis biaya servis berkala sampai 50 ribu km atau 4 tahun sebagai salah satu strategi marketing. Pihaknya menargetkan penjualan 5.000 unit per tahun atau rata-rata 400 unit per bulan. ”Kami ingin pertahankan market share New Mirage di segmen city car kelas A sebesar 18 persen atau lebih,” tekadnya. Populasi Mitsubishi Mirage di Indonesia mencapai 22.721 unit sampai Juni 2016 sejak diluncurkan perdana pada 2012.

Rifat Sungkar, pereli sekaligus brand ambassador Mitsubishi Indonesia, menyatakan, dilihat sekilas, di fisik New Mirage terbaru memang tidak banyak perubahan daripada versi sebelumnya. Namun, perbedaannya akan terlihat jika diperhatikan secara detail dan dikendarai. ”Kalau diperhatikan, desain bumper dan lingkaran yang mengitari fog lamp itu sangat berbeda, lebih sporty dan fresh. Lalu, di transmisi CVT dengan teknologi INVECS-III ada posisi B. Itu ternyata engine break. Saat di jalan turun curam, posisikan di situ sehingga mesinnya membantu pengereman,” ulasnya.

Suami aktris Sissy Priscillia tersebut juga menilai New Mirage sangat cocok untuk perempuan yang senang bepergian membawa banyak barang. ”Ternyata jok belakang terbagi dua dengan porsi 60:40 sehingga bisa dilipat salah satu atau dua-duanya saat bawa barang,” ucapnya. (gen/oki)