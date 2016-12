All New Pajero Sport Dominasi Penjualan Mitsubishi

-All New Pajero Sprot

JawaPos.com- Kinerja Mitsubishi tahun ini terdongkrak penjualan All New Pajero Sport. Sejak diluncurkan awal tahun ini, sport utility vehicle (SUV) tersebut terjual 10.500 unit.

Head of MMC Sales Group PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Imam Choeru Cahya menyatakan, angka penjualan All New Pajero Sport itu mencakup separo di antara total penjualan kendaraan penumpang Mitsubishi pada semester pertama tahun ini.

’’Segmen SUV tersebut cukup unik. Sebab, pasarnya tumbuh cukup bagus, yakni 5 persen pada semester pertama tahun ini,” katanya di sela special test ride sebagaimana dikutip Jawa Pos, Senin (25/7).

Imam meyakini, salah satu faktor terdongkraknya pasar SUV di Indonesia adalah munculnya sejumlah varian baru pada segmen tersebut.

Selain Mitsubishi yang mengandalkan All New Pajero Sport, Toyota pada awal tahun ini merilis All New Fortuner. Sementara itu, Honda meluncurkan New CR-V Prestige.

Keberadaan All New Pajero Sport mendorong penguatan pangsa pasar Mitsubishi pada segmen SUV dari 27 persen menjadi 33 persen pada semester pertama lalu.