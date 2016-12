Mitsubishi Andalkan All New Mirage untuk Genjot Pasar

-All New Mirage

JawaPos.com – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) berupaya membangkitkan pasar otomotif dengan meluncurkan city car generasi baru, yaitu All New Mitsubishi Mirage. Peluncuran dilakukan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 pada Agustus mendatang.

Sebelum meluncurkan mobil baru, saat ini KTB berfokus untuk menyelesaikan proses pengiriman seluruh pesanan New Mirage. Sisa order dengan rata-rata 400 unit per bulan akan diselesaikan sebelum rilis model baru. ’’Kami akan alokasikan ke seluruh diler pada Juli dan Agustus ini,’’ kata Head of MMC Sales Group KTB Imam Choeru Cahya.

Berdasar data Gaikindo, sepanjang 2015 ini penjualan New Mirage secara ritel mencapai 6.199 unit. Di segmen city car A, Mirage bersaing dengan Honda Brio, Toyota Etios, Nissan March, dan KIA Picanto. New Mirage mampu mendapatkan market share 16–17 persen.

Versi baru Mirage kali pertama diperkenalkan pada Los Angeles Auto Show 2015. Untuk pasar Asia, kehadiran Mirage dipertegas pada Bangkok International Motor Show di Thailand pada Maret. ’’Secara umum hampir sama (antara Thailand dan Indonesia) karena ini merupakan produk global,’’ ucap Imam.

Menurut dia, kehadiran All New Mitsubishi Mirage merupakan rangkaian revitalisasi kendaraan penumpang (passenger car) yang bergulir sejak 2008. Di sisi lain, segmen city car juga masih menjadi salah satu andalan penjualan Mitsubishi di Indonesia. ’’Pasar city car masih baik,’’ terangnya.

Secara global, Mitsubishi memang sedang berfokus untuk mengembangkan kendaraan di segmen sport utility vehicle (SUV). Strategi tersebut dinilai cocok dengan selera pasar serta kondisi geografis di Indonesia. ’’Small MPV kita (Mirage) karakternya SUV,’’ pungkasnya. (gen/noe)