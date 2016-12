Luncurkan Produk Terbaru, Honda Kini Kuasai Pasar Motor Sport

JawaPos.com- Persaingan pasar kendaraan roda dua jenis sport semakin ketat seiring dengan membesarkan permintaan pasar di segmen ini. Lewat produk andalan All New Honda CB150R StreetFire, PT Astra Honda Motor (AHM) kini berhasil memimpin pasar motor di segmen sport yang sebelumnya dikuasai kompetitor.

Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), total penjualan motor sport di pasar nasional tercatat 58.509 unit pada Mei 2016. AHM mendominasi dengan penjualan 32.201 unit atau menguasai 55 persen pangsa pasar.

Dari jumlah itu, produk All New Honda CB150R StreetFire terjual 15.922 unit. Dibandingkan dengan tipe sport lain, All New Honda CB150R StreetFire mendominasi penjualan dengan pangsa 27 persen.

General Manager Sales Division AHM Thomas Wijaya mengatakan, All New Honda CB150R StreetFire memberikan kontribusi penjualan 49 persen terhadap total segmen sport AHM. Sepanjang Januari–Mei 2016, AHM mampu menjual 120.307 unit motor sport atau 45 persen pangsa pasar nasional. All New Honda CB150R StreetFire tercatat sebagai motor sport terlaris dalam lima bulan pertama tahun ini setelah terjual 56.253 unit.

”Terima kasih kepada konsumen loyal Honda atas kepercayaan yang begitu besar terhadap produk sport kami,” ujar Thomas di Jakarta sebagaimana dikutip Jawa Pos, Sabtu (11/6).

Secara umum pada Mei 2016 pasar sepeda motor nasional tercatat 461.506 unit atau turun 3,5 persen daripada bulan sebelumnya. Bulan itu AHM mencatatkan penjualan 339.128 unit atau menguasai 73,5 persen pangsa pasar. Pencapaian AHM pada Mei 2016 melengkapi keberhasilan penjualan seluruh jajaran sepeda motor Honda yang diraih sepanjang lima bulan pertama tahun ini.

Berdasar data AISI pada periode periode Januari–Mei 2016, AHM mampu menjual 1.778.369 unit atau memimpin pasar sepeda motor nasional sebesar 72,8 persen. (gen/oki)