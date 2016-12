Target 8.000 Unit Perbulan, Ini Harga All New Honda Supra GTR 150

-Executive Vice President Director AHM Johannes Loman (dua dari kiri) saat memperkenalkan sepeda motor terbaru All New Honda Supra GTR150 di Pesona Alam, Bogor (24/5).

JawaPos.com - All New Honda Supra GTR 150 resmi diluncurkan. PT Astra Honda Motor (AHM) menargetkan motor jenis sport cub ini terjual sebanyak 8.000 unit per bulan.

“All New Honda Supra GTR 150 memiliki karakter motor yang sesuai dengan anda semua yang menyuka perjalanan yang menantang. Model sport cub ini memiliki perpaduan kenyamanan dan ketangguhan seperti motor bebek namun juga memiliki performa tenaga berlimpah layaknya motor tipe sport," ujar Executive Vice President Director AHM Johannes Loman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5).

All New Honda Supra GTR 150 hadir dengan 2 pilihan, yakni warna sporty dan exclusive monotone. Untuk Warna sporty hadir dengan 2 pilihan warna Spartan Red dan Cruiser White yang dipasarkan dengan harga OTR DKI Jakarta Rp 21.300.000.

Sementara itu, warna Exclusive Monotone tampil ekslusif dengan penyematan emblem 3 dimensi berbentuk sayap Honda dan logo GTR dengan 2 pilihan warna, Exclusive Grande Blue dan Exclusive Gun Black. Ini dipasarkan dengan harga OTR DKI Jakarta Rp 21.500.000. (fab/JPG)