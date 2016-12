Empat Jagoan Baru Honda Ramaikan GIIAS Makasar 2016

JawaPos.com – PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali memboyong empat jagoan barunya dalam pameran GIIAS Makassar Auto Show 2016, di Four Points, Sheraton Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), 18-22 Mei 2016.

Keempat line up tersebut lebih dulu diluncurkan pada ajang Indonesia International Motor Show 2016 lalu. Mereka adalah All New Honda Civic, New Honda Accord, New Honda Brio Satya dan New Honda Brio RS.

President Director PT HPM, Tomoki Uchida mengatakan, kota Makassar merupakan pasar otomotif terbesar di Sulawesi yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.

”Pameran kali ini, Honda menghadirkan produk-produk terbaru yang sporty, mewah serta berteknologi canggih. Honda berkomitmen untuk membawa produk ke lebih banyak konsumen di lebih banyak daerah di seluruh Indonesia.” Kata dia, Jumat (20/5)

Uchida menjelaskan, display utama terdapat All New Honda Civic, yang menampilkan desain revolusioner dan fitur canggih sekaligus merupakan mobil dengan mesin turbo yang dipadukan dengan mesin VTEC 1.5 liter yang efisien dan bertenaga.

Honda Civic generasi 10 itu mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga sebesar 173 HP.