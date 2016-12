Ini Strategi Honda untuk Kuasai Pasar Mobil di Suawesi

BERITA TERKAIT HPM Perkuat Segmen LCGC

JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) berambisi besar pada hajatan GIIAS Auto Show Makassar 2016 di Four Points Sheraton, Makassar.

Ya, Agen Tunggal Pemegang Merek (APM) Honda di Indonesia itu berhasil melampaui target penjualan pada gelaran serupa tahun lalu sebanyak 599 unit.

Presiden Direktur HPM, Tomoki Uchida menilai, Makassar merupakan lumbung penjualan otomotif terbesar di Indonesia Timur terutama Sulawesi yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.

”Sementara pada periode yang sama tahun ini, total penjualan HPM di Sulawesi Selatan telah berhasil menembus 2.845 unit atau mengalami pertumbuhan sebesar 30 persen,” kata Uchida.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya memboyong empat jagoan barunya yang tampil perdana di daerah tersebut.

”Mereka adalah All New Honda Civic, New Honda Accord, New Honda Brio Satya, dan New Honda Brio RS” sebut Uchida.