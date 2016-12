Yamaha Perkuat Segmen Matik Cowok

JawaPos.com – Yamaha membidik pengguna matik di kalangan laki-laki. Khususnya, segmen menengah ke bawah. Pabrikan asal Jepang tersebut mengandalkan produk terbarunya Mio Z.

General Manager Marketing PT Surya Timur Sakti Jatim (STSJ), main dealer Yamah di Jatim, Agung Mundi P. mengatakan bahwa laki-laki zaman sekarang sudah tidak gengsi menggunakan motor matik. “Mereka juga butuh motor yang nyaman dikendarai karena pakai persneling cukup capek apalagi jika kondisi jalan macet,” terangnya.

Saat ini, jumlah pembeli laki-laki dan perempuan untuk motor matik Yamaha hampir berimbang. Pihaknya sendiri menargetkan penjualan Mio Z mencapai seribu unit per bulan.“Ini baru target awal. Targetnya nanti bisa berubah tergantung respons pasar. Tetapi kami sangat optimis karena sejak diperkenalkan sebulan lalu posisi inden saat ini di Jawa Timur sudah seribu unit,” terangnya.

Selain Mio Z, sebelumnya Yamaha telah meluncurkan beberapa produk matik untuk menyasar kaum laki-laki. Di antaranya NMAX, All New Soul GT, maupun Aerox. Agung mengatakan, produk baru itu diyakini tidak akan menjadi kanibal bagi produk Yamaha lainnya. Terutama produk matik dengan bidikan kaum laki-laki. “Sebab, matik lain untuk laki-laki menyasar ke kalangan yang lebih tinggi. Jadi kemungkinan mereka tidak akan beralih menjadi pembeli Mio Z,” ujarnya.

Selain itu, produk itu memang lebih ditujukan kepada pembeli pertama. Matik sendiri saat ini berkontribusi 55 persen dari total penjualan Yamaha di Jawa Timur. Mio M3 masih mendominasi penjualan matik Yamaha dengan target 2 ribu sampai 2,5 ribu unit per bulan.

Lalu NMAX ditarget laku terjual 2 ribu unit. Kemudian All New Soul GT berada di angka 800-900 unit per bulan, New Fino 125 Blue Core mencapai 800 unit per bulan serta Aerox 200 unit per bulan. Yamaha Mio Z memiliki dua pilihan warna yaitu hitam dan putih. “Warnanya doff karena memang tren warna sekarang untuk anak muda menyukai doff. ,” tambah Chief Territory 4 dan 8 PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Jaya Utama.

Pihaknya optimistis produk baru itu dapat meningkatkan penjualan dan market share Yamaha untuk segmen matik. “Secara target penjualan untuk matik Yamaha di Jawa Timur saat ini sudah tercapai,” kata Agung. Pada kuartal pertama tahun ini, Yamaha mampu menjual 36 ribu unit motor di Jawa Timur. Dari angka tersebut kontribusi tertinggi tetap disumbang matik, kemudian motor sport, baru motor bebek manual. (vir/oki/JPG)