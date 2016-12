TAM Kejar Produksi Sienta 20 Ribu Unit

-MENGASPAL JULI: All New Sienta saat diperkenalkan di Surabaya

JawaPos.com – Toyota Astra Motor (TAM) menggeber produk anyar. Pabrikan menargetkan produksi All New Sienta mulai Juli sampai Desember 2016 mencapai 20 ribu unit. Vice President TAM Henry Tanoto menyatakan, Sienta akan mengaspal kali pertama pada Juli 2016. ’’Mulai Juli juga didistribusikan ke pembeli yang sudah memesan pada IIMS (Indonesia International Motor Show) lalu,’’ katanya saat peluncuran All New Sienta di Surabaya Rabu (4/5).

Saat ini total pemesanan All New Sienta mencapai 1.078 unit. Sementara itu, target penjualan mobil 7 penumpang tersebut ditarget 3.500 unit per bulan. Secara pasar, Sienta berada di segmen baru, yaitu multiactivity vehicle (MAV). Pasar itu berada di tengah-tengah antara low MPV (multipurpose vehicle) dan MPV (multipurpose vehicle).

’’Perkembangan pasar di Indonesia berubah. Lebih dari 50 persen pembeli telah memperhatikan style serta desain. Mereka membeli kendaraan bukan sekadar dari segi fungsi, melainkan juga penampilannya,’’ ungkapnya.

Untuk itu, Sienta ditujukan kepada segmen keluarga dengan gaya hidup modern dan tinggal di perkotaan.

Chief Marketing Auto 2000 Martogi Siahaan menambahkan, permintaan tidak hanya datang di perkotaan, melainkan juga dari kabupaten. ’’Di Jawa Timur dominasi pesanan memang dari Surabaya dan Malang. Tetapi, di Kediri maupun Tuban pesanan juga berdatangan,’’ imbuhnya.

Di Jawa Timur total inden Sienta saat ini sekitar 170 unit. Secara nasional, penjualan Sienta ditargetkan mampu berkontribusi 12 persen dari total sales.’’Di Jawa Timur kami lebih optimistis. All New Sienta akan mampu berkontribusi 15 persen dari total penjualan Toyota di sini,’’ terangnya. Meski mempunyai segmen pasar sendiri, Sienta diperkirakan tetap mengambil ceruk tipe mobil Toyota lain, walau tidak signifikan. Tetapi, pihaknya berharap Sienta dapat mengembangkan market share Toyota. TAM tahun ini menargetkan market share 33 persen. Angka itu meningkat dibandingkan tahun lalu dengan total market share nasional 31,6 persen. Di wilayah Auto 2000 total penjualan Sienta ditargetkan 500 unit per bulan. (vir/c5/oki)