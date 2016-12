Sukses IIMS 2016, Toyota All New Sienta Keliling 6 Kota

BERITA TERKAIT Bidik 400 Ribu Pengunjung, IIMS Hadirkan Batman hingga Fast Farious

JawaPos.com – Mengawali debut pertamanya di gelaran Indonesia International Motor Show 2016, Toyota All New Sienta sukses meraih gelar “best buy car”. Hal itu menunjukan animo publik cukup baik dalam menyambut mobil keluarga ini.

PT Astra Toyota Motor (TAM) pun berencana mengenalkan All New Sienta di enam kota di tanah air. Yakni, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Pekanbaru.

Public Relation Manager PT TAM, Rouli Sijabat mengatakan, pengenalan MPV (multi puspose vehicle) keluarga baru Toyota ini akan di mulai bulan Mei mendatang. "Akan dipamerkan di enam kota, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Pekanbaru," sebut dia.

Toyota All New Sienta yang hadir dengan konsep fun and comfort akan dapat dilihat secara langsung di enam kota tersebut. Dari keenam kota itu, empat di antaranya akan memajang Sienta di pusat perbelanjaan. Sementara dua kota lain akan dihadirkan di pameran otomotif lokal.

"Empat kota dipamerkan di pusat perbelanjaan. Dua kota lagi di pameran otomotif di Pameran Otomotif Medan (25-29 Mei 2016) sama GIIAS Makassar Auto Show (18-22 Mei 2016)," kata Rouli.

Ia berharap MPV baru Toyota bisa lebih dikenal oleh masyarakat, dimana enam kota pertama dipilih juga karena memiliki potensi buyer. "Kota-kota tersebut terpilih karena dianggap mewakili potensi buyer," ujar Rouli. (hyt/JPG)