Honda Civic Generasi 10 Gebrak Pasar Sedan

JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali menggebrak pasar mobil sedan di Tanah Air. Agen pemegang merek (APM) Honda itu meluncurkan All New Honda Civic pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo, Jakarta, Kamis (7/4).

President Director PT HPM, Tomoki Uchida mengatakan, generasi ke-10 dari Honda Civic yang melegenda ini kini tampil semakin dominan. Tentunya dengan sentuhan desain revolusioner, fitur-fitur canggih, serta mesin turbo pertama di kelasnya.

All New Honda Civic dikembangkan berdasarkan reputasi besar dari generasi-generasi sebelumnya. Di mana, Honda Civic merupakan salah satu sedan dengan penjualan tersukses, baik di Indonesia maupun global.



Honda pertama kali memperkenalkan Honda Civic sebagai model global pertamanya di tahun 1972. Hingga saat ini, Honda Civic telah dipasarkan di lebih dari 170 negara dengan total penjualan lebih dari 23 juta unit.

Di Indonesia‎ sendiri, Honda Civic berhasil membukukan penjualan lebih dari 112 ribu unit sejak tahun 1976.‎‎ "Saya percaya, mobil ini dapat kembali menggairahkan pasar mobil sedan di Indonesia hingga pasar otomotif secara keseluruhan," Kata Tomoki.

"Prestasi ini berlanjut hingga generasi ke-10 yang sebelum di Indonesia telah mendominasi penjualan di beberapa negara," tambah Marketing & After Sales Service Director PT HPM, Jonfis Fandy.

Untuk pasar Indonesia, All New Honda Civic dilepas dengan harga Rp 475 juta on the road. Lima pilihan warna disediakan, antara lain cosmic blue metalic, crystal black pearl, lunar silver metalic, whote orchid pearl dan modern steel metalic. (hyt/JPG)